7 трлн за границу: АРРФР и Нацбанк возьмут банки под жёсткий контроль

Президент поручил усилить контроль над сомнительными операциями коммерческих банков

Фото: Freepik.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления контроля над незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком, передает BAQ.kz.

В ходе совещания в АФМ, Глава государства сообщил, что председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов недавно доложил ему о действиях одного из казахстанских банков, через который в 2025 году из сопредельной страны было переведено более 7 триллионов тенге в другие государства.

"С точки зрения закона, экономики и даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт", — подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что подобные случаи, связанные с мошенническими финансовыми схемами, по-прежнему носят системный характер. По его словам, злоупотребления уже затронули социальную сферу, а масштабы хищений государственных средств "не укладываются в рамки человеческого понимания".

В связи с этим Президент поручил профильным ведомствам принять дополнительные меры для усиления финансового контроля и предотвращения незаконных операций в банковском секторе.

