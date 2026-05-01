7 тысяч деревьев "нарисовали" карту Восточного Казахстана
Площадь составляет более 7,5 тысяч квадратных метров.
Сегодня 2026, 00:25
181Фото: Акимат ВКО
В экопарке «Таза Қазақстан» на туристическом объекте «Чечек» прошла масштабная экологическая акция по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, передает BAQ.kz.
На территории отдыха «Чечек асу» площадью более 7,5 тысячи квадратных метров высадили около 7 тысяч саженцев. Из них выложили контур карты ВКО.
В акции приняли участие акиматы городов и районов, областные управления, департаменты, учреждения, а также студенты вузов. За каждым районом и организацией закрепили отдельный участок карты, где они высадили деревья. В дальнейшем участники будут ухаживать за своими зонами.
Отмечается, что на проведение работ не было использовано бюджетных средств.
По словам организаторов, проект «Таза Қазақстан» начинается с таких простых, но полезных экологических инициатив.
