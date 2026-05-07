Пропавшего мужчину искали несколько дней в Жамбылской области
Сегодня 2026, 18:36
41Фото: МЧС РК
В Меркенском районе Жамбылской области успешно завершились поиски пропавшего чабана 1982 года рождения, передает BAQ.KZ.
Мужчина 2 мая вышел с фазенды пасти скот в песковой зоне в 40 километрах от села Татты и пропал. В ходе поисково-спасательной операции были задействованы спасатели МЧС, сотрудники полиции, МИО, лесного хозяйства, кинологические расчеты, БПЛА и авиация АО «Казавиаспас».
Пропавший был найден в 35 километрах от места исчезновения на территории одного из крестьянских хозяйств. Также спасателями был обнаружен и потерявшийся скот. В медицинской помощи мужчина не нуждался.