Пропавшего мужчину искали несколько дней в Жамбылской области 

В Меркенском районе Жамбылской области успешно завершились поиски пропавшего чабана 1982 года рождения, передает BAQ.KZ.

Мужчина 2 мая вышел с фазенды пасти скот в песковой зоне в 40 километрах от села Татты и пропал. В ходе поисково-спасательной операции были задействованы спасатели МЧС, сотрудники полиции, МИО, лесного хозяйства, кинологические расчеты, БПЛА и авиация АО «Казавиаспас».

Пропавший был найден в 35 километрах от места исчезновения на территории одного из крестьянских хозяйств. Также спасателями был обнаружен и потерявшийся скот. В медицинской помощи мужчина не нуждался.