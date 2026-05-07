«Это не просто устав»: Политолог назвал главную особенность партии «Әділет»

На учредительном съезде партии «Әділет», прошедшем в Астане, политолог Бөріхан Нурмухамедов остановился на ключевых принципах партийного устава. По его словам, новая политическая организация будет работать на основе принципов открытости, ответственности и активного участия граждан, передает BAQ.KZ.

Политолог отметил, что сегодня принимается не просто устав — закладывается фундамент партии и определяются принципы её дальнейшего развития.

«Это момент большой ответственности. То, какой будет наша партия завтра, зависит именно от этого этапа. Представленный документ — результат масштабной, глубокой и тщательно проделанной работы. Он полностью соответствует Конституции Республики Казахстан и действующему законодательству. Но его значение гораздо шире. Это рабочий инструмент, который позволит партии стать полноценным участником политической системы, защищать интересы граждан и влиять на формирование государственной политики», — сказал он.

По его словам, в основе устава лежит современная философия политики — открытость, ответственность и участие общества.

«Самое главное, партия создаётся как объединение граждан. В центре находится сам человек, его воля, голос и ответственность. Мы формируем механизм, который позволит реально реализовать общественный запрос на справедливость. Наши ценности ясны и понятны: справедливость, патриотизм, трудолюбие, ответственность и прогресс. Эти принципы станут основой каждого решения и каждого действия партии. Доверие общества формируется именно на таких установках. Мы предлагаем модель партии, сочетающую эффективность и демократические принципы. С одной стороны, будет чёткая система управления, включающая съезд, политический совет, бюро и председателя. С другой — сохранятся принципы выборности, подотчётности и участия каждого члена партии», — отметил политолог.

Он добавил, что всё это означает, что партия не будет закрытой структурой, а станет живой системой, постоянно развивающейся.

«Съезд — высший орган партии. Именно здесь определяются стратегические направления и принимаются ключевые решения. Политический совет и бюро обеспечивают непрерывную работу, связывая стратегическое видение с практической реализацией. Председатель партии играет важную роль как координационный центр, но всё это осуществляется в рамках системы коллективной ответственности. Это баланс между лидерством и командной работой. Мы придаём особое значение работе в регионах. Партия будет действовать не только в центре, но и в регионах, городах и сёлах. Именно там формируется реальная повестка, и люди ждут конкретных решений», — подчеркнул Бөріхан Нурмухамедов.

Также он отметил, что устав формирует модель партии нового типа.

«Это модель открытой, ответственной и действительно работающей партии. Она должна не просто говорить о справедливости, но и строить свою деятельность на справедливых принципах», — заключил политолог.

