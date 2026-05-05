70 дворов отремонтируют в районе Байконыр в столице

В Астане в районе Байқоңыр ко Дню защитника Отечества, 7 мая, торжественно открыли очередные комплексно благоустроенные дворы. Обновлённые пространства уже переданы в пользование жителям, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Работы охватили дворовые территории по адресам: улица Отырар, 7, 9 и 11. Здесь провели масштабное обновление: уложено более 8000 квадратных метров асфальта, на площади свыше 4000 квадратных метров заменили брусчатку.

Особое внимание уделили детям и активному отдыху. Во дворах появились четыре новые игровые площадки, а также обустроены спортивные и воркаут-зоны.

Стоит отметить, что детские площадки в этих дворах последний раз обновлялись в 2019 году, а брусчатка не менялась с 2003 года. Сегодня в этих домах проживает более 300 детей, для которых обновлённые дворы стали долгожданным пространством для игр и досуга.

В целом в 2026 году в районе Байқоңыр планируется благоустроить 70 дворов. Из них 20 пройдут комплексное обновление, ещё в 50 дворах выполнят ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, первые три обновлённых двора в этом районе были открыты 1 мая ко Дню единства народа Казахстана.