70% граффити Астаны нашли в одном районе
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Около 70% выявленных граффити в Астане приходится на район Сарыарка. Такие данные привели в молодежном ресурсном центре «Астана жастары», передает BAQ.KZ.
Именно поэтому очередную акцию «Антивандал» провели возле скейт-парка по улице Мухтара Ауэзова.
Волонтеры закрасили несанкционированные граффити и надписи на общественных объектах.
По словам руководителя отдела профилактики правонарушений центра Дауыржана Жумахана, подобные акции проводят с 2024 года. Только в этом году их было уже 357.
«Согласно нашему мониторингу, около 70 процентов граффити в городе зарегистрировано в районе Сарыарка. Именно поэтому в этот раз мы выбрали данный район. Мы хотим, чтобы наш город был красивым, и выступаем против нанесения ущерба общественным местам», - сказал он.
В акции участвовали и городские волонтеры.
«Я с радостью участвую в таких акциях. Город становится чище и краше. Здорово, что молодежь тоже активно вовлекается в общее дело», - отметила Дарья Олейникова.
Организаторами акции выступили «Астана жастары» и акимат района Сарыарка.
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