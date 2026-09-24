70% граффити Астаны нашли в одном районе

Около 70% выявленных граффити в Астане приходится на район Сарыарка. Такие данные привели в молодежном ресурсном центре «Астана жастары», передает BAQ.KZ.

Именно поэтому очередную акцию «Антивандал» провели возле скейт-парка по улице Мухтара Ауэзова.

Волонтеры закрасили несанкционированные граффити и надписи на общественных объектах.

По словам руководителя отдела профилактики правонарушений центра Дауыржана Жумахана, подобные акции проводят с 2024 года. Только в этом году их было уже 357.

«Согласно нашему мониторингу, около 70 процентов граффити в городе зарегистрировано в районе Сарыарка. Именно поэтому в этот раз мы выбрали данный район. Мы хотим, чтобы наш город был красивым, и выступаем против нанесения ущерба общественным местам», - сказал он.

В акции участвовали и городские волонтеры.

«Я с радостью участвую в таких акциях. Город становится чище и краше. Здорово, что молодежь тоже активно вовлекается в общее дело», - отметила Дарья Олейникова.

Организаторами акции выступили «Астана жастары» и акимат района Сарыарка.