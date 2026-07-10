70 км водопроводных сетей ремонтируют в Актюбинской области перед отопительным сезоном

В ходе совещания рассмотрены вопросы подготовки к зимнему периоду систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также объектов социальной сферы и жилищного фонда региона.

В настоящее время на объектах социальной сферы, в многоквартирных жилых домах и котельных проводятся ремонтные работы. Выполняются текущий и капитальный ремонт 70,3 км водопроводных и канализационных сетей, 14,7 км тепловых сетей, 895,1 км электрических сетей, а также ремонт и модернизация оборудования.

Кроме того, для бюджетных организаций предусмотрена заготовка 18 686 тонн угля и 1 204 тонн дизельного топлива. Потребность населения в угле составляет 12 712 тонн.

Отмечается, что по сравнению с прошлым отопительным сезоном потребность в топливе для автономных котельных снизилась. Это связано с продолжающейся газификацией населенных пунктов области и подключением объектов социальной сферы к природному газу.

По итогам совещания ответственным организациям дан ряд поручений, направленных на своевременное завершение ремонтных работ. Контроль за их исполнением возложен на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области.

