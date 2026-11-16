70-летний велосипедист погиб под колесами КамАЗа
16 Ноября 2026, 10:03
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16 Ноября 2026, 10:0316 Ноября 2026, 10:03
159Фото: freepik.ru
На трассе «Алматы – Екатеринбург» в Костанайской области КамАЗ насмерть сбил 70-летнего велосипедиста. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает «Наша газета».
Авария произошла вечером 14 ноября, уже в темноте, на участке между Карабалыком и Ворошиловкой. О ней изданию рассказали читатели.
«По предварительным данным, водитель транспортного средства КамАЗ совершил наезд на 70-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении в тёмное время суток. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», – сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. В ведомстве призвали водителей и велосипедистов строго соблюдать правила безопасности на дорогах.
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