Для обеспечения безопасного движения в зимний период на республиканских трассах Казахстана установлено 70 тысяч временных деревянных щитов, которые защитят дороги от снежных заносов, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

"Определено 2200 километров участков, подверженных снегопаду. В целях профилактики снегозаносов на этих участках установлено 70 тысяч временных деревянных щитов", — отметил он.

По словам Иманашева, к зимнему сезону также заготовлено 70 тысяч тонн технической соли, 113 тысяч кубометров песка, 170 тысяч кубометров щебня и 1,3 тысячи тонн химического реагента. Кроме того, построены 29 новых ангаров, 60 объектов для хранения песка и 24 модульных здания.

Для удобства водителей круглосуточно работает контакт-центр 1403, где можно получить актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог.

Следить за дорожной ситуацией можно также через Яндекс.Карты, 2ГИС и Indrive. На автомагистралях с интенсивным движением установлены 72 информационных табло и дорожных знака, которые предупреждают об изменении скоростного режима в непогоду.