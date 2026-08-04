70 вокзалов обновили в Казахстане с начала лета

С начала лета в Казахстане после масштабной реконструкции открылись 70 железнодорожных вокзалов. Только в июле в эксплуатацию ввели 40 обновленных объектов, передает BAQ.KZ.

Работы проводятся в рамках государственной программы по реконструкции 124 железнодорожных вокзалов, реализуемой по поручению Главы государства.

Где уже завершили реконструкцию

Модернизация затронула как крупные транспортные узлы, так и небольшие станции по всей стране.

Наибольший объем работ выполнен в Акмолинской области, где обновили 12 вокзалов. В Карагандинской области реконструировали 11 объектов, включая пассажирские платформы и инфраструктуру станции Караганда – Сортировочная.

Работы также завершены в Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в областях Жетысу и Улытау.

Что изменилось после модернизации

В зависимости от состояния объектов на вокзалах провели капитальный ремонт либо полностью построили новые пассажирские комплексы.

На ряде станций старые здания демонтировали и возвели новые, на других значительно увеличили площадь вокзалов, усилили несущие конструкции, построили конкорсы, реконструировали пассажирские платформы и остановочные павильоны.

Во всех обновленных зданиях заменили кровлю и фасады, модернизировали системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи, выполнили внутреннюю отделку помещений и благоустроили прилегающие территории.

Кроме того, вокзалы оснастили современной мебелью, системами навигации, вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, системами контроля доступа, интроскопами и арочными металлодетекторами.

Вокзалы стали доступнее для пассажиров

Особое внимание при реконструкции уделили созданию безбарьерной среды.

На объектах установили пандусы, лифты и подъемники, оборудовали тактильную навигацию, кнопки вызова персонала, санитарные комнаты и информационные указатели, что сделало вокзалы более удобными для маломобильных пассажиров.

Некоторые вокзалы стали в несколько раз больше

После реконструкции существенно увеличилась площадь ряда объектов.

Так, вокзал станции Орал расширили с 5 778 до 6 346 квадратных метров, Шетпе – с 201 до 1 090 квадратных метров, Шалкар – с 472,8 до 833,6 квадратного метра, Казыбек бек – с 82,3 до 236,7 квадратного метра, а вокзал станции Жетысу – со 135,7 до 258,3 квадратного метра.

На станции Акши построили новый современный остановочный павильон, а на станции Темиртау полностью реконструировали пассажирскую платформу.

Обновленные вокзалы ежедневно обслуживают десятки тысяч пассажиров, обеспечивая железнодорожное сообщение между регионами Казахстана, а также с Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

По оценке специалистов, модернизация позволит повысить качество транспортных услуг, сделать железнодорожную инфраструктуру более современной, комфортной и доступной для всех категорий пассажиров.