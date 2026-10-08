Олжас Бектенов проверил новый сосудистый центр, ТЭЦ и туристические объекты Балхаша

В Балхаше новый центр для пациентов с острыми сосудистыми состояниями уже провел 148 исследований и вмешательств. С июля врачи выполнили 70 операций по стентированию и баллонной ангиопластике. По данным Правительства, своевременная помощь позволила спасти 70 жизней.

Работу центра, Балхашской ТЭЦ и индустриальной зоны Balkhash проверил Премьер-министр Олжас Бектенов во время поездки в Карагандинскую область.

На центр направили 1 млрд тенге из возвращенных активов

Центр круглосуточной помощи при острых сосудистых состояниях заработал в многопрофильной больнице Балхаша в мае 2026 года.

На проект направили 1 млрд тенге из Специального государственного фонда, куда поступают возвращенные в страну незаконно выведенные активы.

За счет республиканского бюджета для больницы приобрели ангиографическую установку, компьютерный и магнитно-резонансный томографы и другое медицинское оборудование.

Высокотехнологичная специализированная и рентгенэндоваскулярная помощь стала доступна примерно 150 тыс. жителей Балхаша, Приозерска, Шетского и Актогайского районов.

В Правительстве отмечают, что центр позволяет соблюдать принцип «золотого часа» при экстренных состояниях и быстрее оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами.

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Самат Кенжибаев сообщил, что с июля проведено 148 ангиографических исследований и эндоваскулярных вмешательств. В их числе 70 операций по стентированию и баллонной ангиопластике.

Бектенов поручил акимату обеспечить бесперебойную работу центра и продолжить подготовку медицинских кадров.

Во время встречи с медработниками Премьер-министр рассказал и о планах по развитию социальной инфраструктуры.

«Президент объявил запуск Программы масштабного строительства. Речь идет в первую очередь о социальной инфраструктуре. Средства направляются именно на такие медицинские объекты, образовательные центры, инженерные сети и объекты водоснабжения, на все то, что непосредственно влияет на качество жизни граждан. И проводимая сейчас социальная реформа тоже позволит высвободить средства для нужных для жителей «здесь и сейчас» объектов медицины. При этом господдержка сохраняется для нуждающихся категорий. Реформа коснется только лиц, относящихся к высокому уровню дохода. Государственные меры финансовой поддержки должны предоставляться действительно нуждающимся гражданам и семьям», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Балхашскую ТЭЦ вывели из «красной зоны»

Премьер-министр посетил Балхашскую ТЭЦ. По итогам 2025 года станцию вывели из аварийной «красной зоны».

В 2026 году здесь завершили весь запланированный ремонт основного оборудования. На работы направили 3,2 млрд тенге.

Сейчас на ТЭЦ строят котлоагрегат №5 стоимостью 30,3 млрд тенге. Монтаж основного оборудования завершен. Продолжается строительство здания котельного цеха и тракта топливоподачи, проектируется новое газоочистное оборудование.

После запуска нового котлоагрегата паропроизводительность станции должна вырасти на 270 тонн в час.

Следующим этапом станет установка турбоагрегата №5 стоимостью 28,7 млрд тенге. Его запуск должен добавить 65 МВт электрической мощности и 55 Гкал в час тепловой мощности.

Завершить проект планируют до конца 2028 года.

При этом в отопительный сезон 2025-2026 годов на Балхашской ТЭЦ зарегистрировали 17 отказов II степени.

Бектенов поручил региональному штабу постоянно контролировать работу станции и не допускать перебоев с отоплением города.

В Балхаше строят новые гостиницы

В индустриальной зоне Balkhash Премьер-министру представили туристические проекты и планы развития гостиничной и прибрежной инфраструктуры.

В 2026 году в городе открыли шесть новых зон отдыха. Общий объем инвестиций составил 5,3 млрд тенге.

Началась реализация еще двух проектов по строительству четырехзвездочных гостиниц.

Параллельно развивается инженерная и прибрежная инфраструктура. В Правительстве рассчитывают, что новые объекты позволят развивать туризм на побережье Балхаша круглый год.