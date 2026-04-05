С начала 2026 года в Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы лечение прошли более 700 детей с патологиями зрения, проведены 181 операции, передает BAQ.KZ.

Основной акцент сделан на лечении косоглазия в раннем возрасте. Операции выполняются с применением современного оборудования и занимают в среднем 25–35 минут.

После хирургии пациенты проходят реабилитацию с аппаратным лечением и коррекцией зрения. В центре также проводят операции при катаракте, глаукоме и других патологиях.

После открытия нового корпуса расширены возможности: отделение рассчитано на 40 коек и оснащено современными операционными.

Медицинская помощь оказывается детям бесплатно в рамках ОСМС.