700 алматинских детей с патологиями зрения прошли лечение
Операции длятся в среднем 25–35 минут.
Вчера 2026, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
232Фото: Акимат города Алматы
С начала 2026 года в Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы лечение прошли более 700 детей с патологиями зрения, проведены 181 операции, передает BAQ.KZ.
Основной акцент сделан на лечении косоглазия в раннем возрасте. Операции выполняются с применением современного оборудования и занимают в среднем 25–35 минут.
После хирургии пациенты проходят реабилитацию с аппаратным лечением и коррекцией зрения. В центре также проводят операции при катаракте, глаукоме и других патологиях.
После открытия нового корпуса расширены возможности: отделение рассчитано на 40 коек и оснащено современными операционными.
Медицинская помощь оказывается детям бесплатно в рамках ОСМС.
