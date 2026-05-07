700 добровольцев усиливают безопасность в селах Казахстана

В сельской местности расстояния между населёнными пунктами часто означают задержку для экстренных служб, передает BAQ.kz.

В таких условиях именно первые минуты после происшествия становятся критически важными.

В республике действует программа «Ауыл құтқарушылары», которая выстраивает систему быстрого реагирования прямо на местах. Её задача чтобы помощь могла начинаться ещё до прибытия профессиональных служб.

По стране уже работают 172 поста первичного реагирования. В них задействовано около 700 добровольцев, людей которые первыми выезжают на вызовы в своих населённых пунктах.

Отметим, что система позволяет быстрее реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации, снижая возможный ущерб и повышая безопасность в сёлах.