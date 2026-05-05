В Актобе предприняты конкретные шаги по модернизации системы управления жильем

В городе Актобе в рамках проекта партии «AMANAT» «TURGYNDAR AMANATY» состоялся масштабный региональный форум, на котором открыто обсуждены системные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, существующие проблемы и практические механизмы их решения. Впервые на площадке форума представители государственных органов, депутаты, председатели ОСИ и КСК провели прямой диалог в расширенном формате, передает BAQ.KZ.

Мероприятие началось с панельной сессии в открытом формате и продолжилось пленарным заседанием. В ходе обсуждений были подняты такие проблемные вопросы, как модернизация жилищного фонда, износ инженерной инфраструктуры, тарифная политика, эффективность форм управления, регистрация объектов кондоминиума, качество коммунальных услуг и платежная дисциплина жителей. В свою очередь, местные исполнительные органы предоставили конкретные разъяснения и обозначили пути решения ряда вопросов.

Выступая на пленарном заседании, глава региона Асхат Шахаров отметил, что проект «TURGYNDAR AMANATY» придает дополнительный импульс развитию жилищно-коммунального хозяйства и формированию комфортной и безопасной среды для граждан.

«Сегодняшняя встреча – один из конкретных шагов на пути к достижению общей цели. Все поднятые вопросы будут приняты во внимание, и работа по их решению будет продолжена на системной основе. Каждое предложение будет учтено в отраслевых планах и мероприятиях, а их реализация будет находиться на контроле соответствующих государственных органов. Важно обеспечить системную и результативную работу по выполнению общих задач», – подчеркнул аким.

В свою очередь, секретарь партии «AMANAT» Ержан Жылкыбаев отметил, что данный проект, реализуемый по инициативе партии, уже становится действенным инструментом решения системных проблем в многоквартирных жилых домах. По его словам, инициатива направлена не только на модернизацию инфраструктуры, но и на изменение культуры управления, повышение ответственности жителей и обеспечение прозрачности.

«Изменения в этой сфере – тарифы, благоустройство, освещение, лифты и безопасность – напрямую влияют на качество повседневной жизни каждого жителя. Поэтому нам необходимо переходить от обсуждений к конкретным решениям. Партия продолжит системную работу, ориентированную на достижение реальных результатов», – отметил Ержан Жылкыбаев.

Также секретарь партии обозначил ключевые приоритеты проекта и подчеркнул необходимость открытия в регионе фронт-офиса «TURGYNDAR AMANATY», который позволит оперативно рассматривать обращения граждан.

В свою очередь депутат Екатерина Смышляева остановилась на проблеме заброшенных домов и отметила, что акиматам предоставлено право реализовывать полномочия по их временному управлению через государственные организации. Это социально значимое решение.

«В новом законе четко прописаны регламенты взаимодействия с жилищной инспекцией и коммунальными службами. Однако на практике мы видим, что остаются определённые проблемы. В этой связи наш проект станет основной коммуникационной площадкой. Каждый председатель, представитель дома сможет обратиться в партию «AMANAT» по проблемным вопросам управления домом и при необходимости будет организована прямая связь с соответствующими службами. Кадровый вопрос также находится в центре внимания партии. Повышение квалификации специалистов, приходящих в отрасль, совершенствование системы сертификации и повышение качества обучения — одни из ключевых задач на предстоящий период. Мы будем работать над контролем качествоа учебных и тестовых материалов, а также доступности услуг сертификации для наших председателей», — отметила депутат.

Депутат Мажилиса Казыбек Алишев подробно остановился на сути реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, изменения в Закон «О жилищных отношениях» направлены на комплексную модернизацию отрасли.

«Ранее между собственниками квартир, управляющими организациями, ОСИ и КСК часто возникали недопонимания из-за отсутствия четких правил, недостаточной прозрачности и слабой ответственности. Новые изменения закрепляют понятные и прозрачные принципы управления, усиливают подотчетность всех субъектов. Самое главное – расширяются возможности участия собственников в управлении своими домами», – подчеркнул Казыбек Алишев.

В ходе мероприятия также была открыто озвучена фактическая ситуация с жилищным фондом региона и результаты проведённой работы за последние годы. В области было выделено 12 млрд тенге, проведён ремонт в 255 жилых домах, а также обновлены 223 лифта.

Кроме того, в рамках модернизации системы управления создано 331 ОСИ. Это свидетельствует о глубокой трансформации системы управления жилищным фондом.

В завершение мероприятия ряд активных граждан были награждены и приняты в ряды партии «AMANAT».

В целом форум, прошедший в Актобе, обозначил новый этап реформ в жилищной сфере и продемонстрировал эффективную модель укрепления доверия между государственными органами и гражданами. Подобные встречи в рамках проекта «TURGYNDAR AMANATY» будут продолжены и в дальнейшем, формируя основу для системных изменений в жилищной отрасли.