На плацу воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК в Астане состоялось значимое событие - около 700 солдат срочной службы весеннего призыва торжественно приняли Военную присягу, передает BAQ.KZ.

Гвардейцы прошли курс молодого бойца и теперь стали частью единого строя - полноправными защитниками Отечества. Для большинства солдат это был первый по-настоящему взрослый шаг, сделанный с честью и гордостью.

"Сегодня - важный и запоминающийся день. С этого момента вы становитесь надежным щитом общественного порядка. Будьте всегда дисциплинированными, сильными духом и готовыми встать на защиту Родины!", - отметил Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

Церемония военной присяги стала важным этапом для молодых солдат, которые совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут нести службу по охране общественного порядка, обеспечивать спокойствие жителей и гостей столицы. А также будут участвовать в обеспечении безопасности на всех значимых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях, проходящих в Астане.