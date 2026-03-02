В Шымкенте осуждены организаторы незаконных азартных игр, заработавшие почти 700 млн тенге, сообщает BAQ.kz со ссылкой на суд города.

Выяснилось, что с января 2023 года по июнь 2025 года обвиняемые, сговорившись, организовали нелегальный игорный бизнес, используя для расчетов банковские счета нескольких дропперов в АО «Kaspi Bank» через социальные сети — TikTok и YouTube. Без лицензии и в местах, не предусмотренных законодательством, они проводили азартные игры под названиями «тринька» и «зарик».

По данным следствия, они заработали более 681 миллиона тенге, из которых, после выплат выигравшим, им осталось около 93 миллионов.

Следователи подтвердили вину двух мужчин показаниями свидетелей, заключениями экспертов и записями с мобильных телефонов, на которых были найдены доказательства организации азартных игр.

Суд учел, что подсудимые частично признали вину и имеют малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Приговором суда оба фигуранта признаны виновными по статье 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и им назначено наказание — по 4 года лишения свободы каждому.

Приговор не вступил в законную силу.