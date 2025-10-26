709 детей родилось в Казахстане в День Республики
Среди новорождённых — пять пар близнецов.
Сегодня, 23:14
97Фото: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
В День Республики, 25 октября, в родильных домах Казахстана появилось на свет 709 новорождённых, из них 359 мальчиков, 350 девочек, передаёт BAQ.KZ.
"Этот день стал по-настоящему символом новой жизни и будущего страны", - отметили в минздраве страны.
Необходимо отметить, за сутки медицинские работники в родовспомогательных организациях приняли 704 родов.
Среди новорождённых — пять пар близнецов, что стало ещё одним радостным событием праздника.
Министерство здравоохранения РК выражает искренние слова благодарности врачам, акушерам и всему медицинскому персоналу, которые в праздничный день дежурили в родильных домах и принимали новых граждан Казахстана.
