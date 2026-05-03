В Казахстане ожидается непогода

По даным РГП «Казгидромет», неблагоприятные погодные условия ожидаются сразу в нескольких областях страны, передает BAQ.kz.

Прогнозируются сильные осадки, грозы, шквалистый ветер, туман, а также повышенная и чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области, включая Шымкент и Туркестан, прогнозируются дожди, грозы и шквалы. В горных и предгорных районах возможны сильные дожди и град. Порывы ветра северо-западного, затем северо-восточного направления достигнут 15–20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 20 м/с. В горных районах возможны сильные осадки и туман в ночные и утренние часы. В центральной, западной и северной частях региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области и Алматы прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалы, особенно в горных районах. Порывы ветра могут достигать 25 м/с. В городе Алматы ожидается сильный дождь и гроза в конце дня.

В области Жетысу в горных районах ожидаются дождь, гроза и шквалистый ветер. На юге и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидаются дожди и грозы, а на юге — порывистый ветер до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области прогнозируются осадки, грозы и туман ночью и утром. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

В Актюбинской области возможны небольшой дождь и гроза, а также усиление ветра до 15–18 м/с. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром ожидается туман, включая город Актау.

В Карагандинской области прогнозируются дожди и грозы, порывистый ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидаются дожди и грозы, усиление ветра до 18 м/с, а также высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области возможны заморозки до –2°C, туман ночью и утром.

В Северо-Казахстанской области ожидаются сильные ветры до 20 м/с и заморозки до –1°C.

В Костанайской области прогнозируются небольшие дожди, грозы и туман в утренние часы.

В Павлодарской области ожидаются заморозки до –1°C, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай прогнозируется усиление ветра до 20 м/с и высокая пожарная опасность.

Также сообщается, что в период с 28 апреля по 5 мая в горных районах бассейнов рек Большой и Малой Алматинки (выше 2800 м) сохраняется лавинная опасность. Спасательные службы рекомендуют воздержаться от выхода на заснеженные склоны.

Синоптики призывают жителей соблюдать осторожность, избегать нахождения под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями во время усиления ветра, а также учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на природе.