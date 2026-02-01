71-летняя женщина получила травму в горах Алматы
Спасатели эвакуировали пострадавшую.
Сегодня, 00:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:02Сегодня, 00:02
87Фото: Pixabay.com
В районе термального источника Алма-Арасан спасатели Службы спасения ДЧС города Алматы совместно с сотрудниками Центра медицины катастроф провели эвакуацию пострадавшей, передаёт BAQ.KZ.
71-летняя женщина, находясь в районе источника, поскользнулась, упала и получила травму ноги.
С помощью специальных носилок пострадавшую безопасно эвакуировали до парковочной зоны Алма-Арасан. Далее бригада Центра медицины катастроф транспортировала её в медицинское учреждение.
Самое читаемое
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Казахстанка получила дополнительную пенсию за годы ухода за инвалидом
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- Город за счет инвесторов: Жамишев рассказал, что вложит государство в Алатау
- Двое казахстанцев обвиняются в миллиардном мошенничестве в США