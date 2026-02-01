  • 5 Февраля, 00:39

71-летняя женщина получила травму в горах Алматы

Спасатели эвакуировали пострадавшую.

Фото: Pixabay.com

В районе термального источника Алма-Арасан спасатели Службы спасения ДЧС города Алматы совместно с сотрудниками Центра медицины катастроф провели эвакуацию пострадавшей, передаёт BAQ.KZ.

71-летняя женщина, находясь в районе источника, поскользнулась, упала и получила травму ноги.

С помощью специальных носилок пострадавшую безопасно эвакуировали до парковочной зоны Алма-Арасан. Далее бригада Центра медицины катастроф транспортировала её в медицинское учреждение.

