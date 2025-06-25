Депутат Мажилиса Гулдара Нурым подняла на парламентском уровне острый вопрос, который касается здоровья и будущего тысяч казахстанских новорожденных. В своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева она заявила, что в Казахстане ежегодно более 22 тысяч детей появляются на свет раньше срока, и у 40% из них выявляется ретинопатия недоношенных – тяжелое заболевание, которое может лишить ребёнка зрения уже в первые дни жизни, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По международной классификации ретинопатия считается "третьей эпидемией детской слепоты", и Казахстан – не исключение.

Только в 2024 году было выявлено 1 569 случаев РН, проведено 646 операций. Но главное – скорость: на принятие решений и проведение лечения у врачей есть от 24 до 72 часов. Промедление – приговор.

"Цена бездействия в вопросе ретинопатии недоношенных чрезвычайно высока. Каждый недополучивший своевременную помощь ребенок с тяжелой формой РН фактически обречен на инвалидность по зрению. Ежегодное пополнение этой категории означает не только личную трагедию для семей, но и возрастающую нагрузку на социальную сферу и бюджет государства. Своевременное лечение РН экономит в будущем миллионы, не говоря о социальной адаптации и качестве жизни", – заявила депутат.

Несмотря на то, что в последние годы достигнуты неплохие результаты в вопросах раннего выявления и лечения ретинопатии недоношенных, показатель инвалидизации новорожденных снизился, оснащение базовым оборудованием достигнут практически 100%, но остаются еще вопросы, требующие решения. Это отсутствие специализированных тарифов на услуги скрининга по РН, лазерное лечение, дефицит подготовленных кадров.

Несмотря на прогресс в обучении кадров, штатная укомплектованность перинатальных центров детскими офтальмологами и офтальмохирургами остается недостаточной, без них невозможно своевременная диагностика и лечение, что напрямую снижает эффективность борьбы с детской слепотой.

В завершение депутат предложила правительству: