Около 72 кг марихуаны изъяли у жителя Акмолинской области
Начато расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области транспортные полицейские провели успешную операцию по изъятию крупной партии наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кокшетау при поддержке Кокшетауской транспортной прокуратуры задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений.
В ходе обыска во дворе домовладения подозреваемого было обнаружено и изъято 472 куста марихуаны общим весом около 72 килограммов — это одна из крупнейших партий, изъятых за последнее время в регионе. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По факту незаконного выращивания запрещённых к культивации наркотических растений начато досудебное расследование. Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.
Самое читаемое
- В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Как школьники будут использовать нейросети на уроках
- Сломанные деревья, ДТП и пробки: Аномальный снегопад парализовал Костанай
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге