В Акмолинской области транспортные полицейские провели успешную операцию по изъятию крупной партии наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кокшетау при поддержке Кокшетауской транспортной прокуратуры задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

В ходе обыска во дворе домовладения подозреваемого было обнаружено и изъято 472 куста марихуаны общим весом около 72 килограммов — это одна из крупнейших партий, изъятых за последнее время в регионе. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По факту незаконного выращивания запрещённых к культивации наркотических растений начато досудебное расследование. Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.