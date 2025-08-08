  • 8 Августа, 18:23

72-летняя пенсионерка оказалась под колесами авто в Семее

Полиция проводит проверку по факту наезда на пешехода в Семее.

8 августа 2025 года, около 10:30, в городе Семей произошло дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля "Chevrolet Cobalt", двигаясь со стороны проспекта Шакарима в направлении улицы Елемесова, на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Абая совершил наезд на 72-летнюю женщину-пешехода.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, обеспечили охрану места ДТП, организовали регулирование дорожного движения. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Департамент полиции области Абай напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД и предельной внимательности вблизи пешеходных переходов.

