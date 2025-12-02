Мощный зимний шторм охватил восточную часть США, создав серьёзные препятствия для послепраздничных перевозок и нарушив движение на дорогах и в аэропортах, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал NBC News

По данным Национальной метеослужбы США, циклон принёс обильные снегопады, ледяной дождь и интенсивные осадки, стремительно смещаясь в восточном направлени.

Под действие зимних штормовых предупреждений попали около 72 миллионов жителей — от районов Скалистых гор до южной части Новой Англии. Южная часть циклона, охватывающая регионы от Хьюстона до Атланты, рискует получить до восьми сантиметров осадков, что повышает вероятность локальных наводнений. На дорогах Арканзаса, Западной Виргинии, Виргинии и Кентукки ожидаются опасные ледяные условия.

После сильных снегопадов и гололеда, нарушивших транспорт в Среднем Западе и приведших к закрытию школ в Миссури, Восточное побережье готовится к собственной серии опасных погодных явлений. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи ввёл режим чрезвычайного положения в нескольких округах, что позволит оперативнее привлекать технику и координировать помощь.

Синоптики прогнозируют значительные осадки в северо-восточных штатах. В округах Хантердон, Моррис, Пассаик, Сассекс и Уоррен ожидается от 8 до 20 сантиметров снега. Нью-Йорк готовится к смешанным осадкам, включая дождь и снег, а в отдельных районах Мэриленда возможен ледяной дождь. Внутренние районы Новой Англии и северные части Среднеатлантического региона могут получать по три сантиметра снега в час, что приведёт к общему накоплению до 25 сантиметров, а местами — более 30.

Непогода следует за предыдущими снегопадами, которые уже вызвали массовые ДТП, серьёзные заторы и тысячи отмен авиарейсов в районах Среднего Запада и Великих озёр. В северных округах Миссури большая часть дорог покрыта снегом, а школы закрыты для обеспечения безопасности учащихся.

Согласно прогнозам Национальной метеослужбы, холодный фронт сохранится на протяжении всей недели. В Чикаго и соседних регионах ожидаются рекордно низкие температуры — около минус 10 градусов Цельсия. Жителям рекомендуется ограничить поездки, соблюдать осторожность и готовиться к продолжительной зимней погоде.

По данным NBC News, тяжёлые погодные условия уже привели к крупной аварии в штате Индиана, где около 45 автомобилей столкнулись из-за внезапного снегопада. Машины оказались разбросаны по всей трассе, некоторые — за её пределами, что подчёркивает серьёзность и опасность текущих условий.