В честь Дня Республики министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам министерства и подведомственных организаций. Всего были отмечены 72 специалиста торговой сферы, передаёт BAQ.KZ.

Орденом "Парасат" награждены аппаратный руководитель Министерства торговли и интеграции Азамат Каримов и заместитель председателя Комитета по торговле Гульмира Ахметтаева.

Медалью "За трудовое отличие" отмечены:

Ахметова Сәуле Оспанқызы, Болғанисов Бауыржан Ертайұлы, Қабылбеков Қанат Абайұлы, Сағынбек Амира Нұрахметқалықызы, Тоғанасова Дина Нұрғазықызы, Махамбеталиев Жомарт Жандарбекұлы, Кулешова Елена Александровна.

Ведомственную медаль "Ветеран труда" получила старший специалист Финансового департамента Института стандартизации и метрологии РК (ИИ "КазСтандарт") Сәуле Ақылбаева.

Знаком "Почётный метролог" награждены Құралбек Қызғарин и Динара Мұқашева,

а знаком "Лучший в системе аккредитации в области оценки соответствия" — Айтмұхан Мусин и Елтай Естаев.

Кроме того, 10 сотрудников министерства удостоены знака "Заслуженный работник торговли", а также вручены благодарственные письма Премьер-министра и Министра торговли и интеграции.

По словам Армана Шаккалиева, вручённые награды стали признанием значимого вклада работников отрасли в развитие торговли, интеграции и продвижение отечественных товаров на международные рынки.