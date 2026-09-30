73-е по инновациям и 55-е по AI-навыкам: как Казахстан выглядит в мировых рейтингах

Казахстан в 2026 году улучшил позиции сразу по нескольким международным направлениям – инновациям, развитию навыков в эпоху искусственного интеллекта и представленности университетов в мировых рейтингах. Новые результаты опубликованы Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Coursera и Times Higher Education.

Показатели относятся к разным рейтингам и рассчитываются по разным методикам, однако вместе они дают представление о положении страны в сфере инноваций, человеческого капитала и высшего образования.

Казахстан поднялся на восемь позиций по уровню инноваций

В Глобальном инновационном индексе WIPO 2026 Казахстан занял 73-е место среди 139 экономик мира, поднявшись сразу на восемь строчек по сравнению с 2025 годом.

Это лучший результат страны за последнее десятилетие.

В региональном рейтинге Центральной и Южной Азии Казахстан поднялся на второе место, уступив только Индии. Иран занял 76-е место в мировом рейтинге, Узбекистан – 77-е.

За последние годы позиция Казахстана в Global Innovation Index менялась следующим образом: 83-е место в 2022 году, 81-е – в 2023-м, 78-е – в 2024-м, 81-е – в 2025-м и 73-е – в 2026 году.

Одним из наиболее заметных улучшений стал блок, связанный с результатами в области знаний и технологий.

Назарбаев Университет впервые вошел в мировой топ-400 THE

Заметные изменения произошли и в рейтинге университетов Times Higher Education World University Rankings 2027.

Nazarbayev University впервые вошел в диапазон 376–400 лучших университетов мира. Среди казахстанских вузов это самый высокий результат в рейтинге.

По представленным данным, университет также занимает лидирующую позицию среди вузов СНГ, Центральной Азии и Кавказа.

Сильнейшим показателем Nazarbayev University стало качество исследований – 84,1 балла из 100. Международная открытость оценена в 71 балл, взаимодействие с индустрией – в 47,2 балла, исследовательская среда – в 34,3, преподавание – в 29 баллов.

При этом показатель преподавания растет третий год подряд: с 24,3 балла в 2025 году до 26,5 в 2026-м и 29 – в рейтинге 2027 года.

Расширилось и общее присутствие Казахстана в THE World University Rankings. В рейтинг вошли 10 казахстанских университетов. Для сравнения: в 2020 году их было три, а в 2026 году – пять.

Еще одним новым результатом стало попадание Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова в диапазон 1201–1400. Он стал первым медицинским университетом Центральной Азии, представленным в этом рейтинге.

Помимо него и Nazarbayev University, в список вошли КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, Satbayev University, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, КазНПУ имени Абая, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова и Кызылординский университет имени Коркыт Ата.

Казахстан занял 55-е место в индексе навыков Coursera

Еще один результат связан с развитием навыков, необходимых в условиях распространения искусственного интеллекта.

В новом AI-Human Skills Synergy Index 2026, представленном в рамках Global Skills Report Coursera, Казахстан занял 55-е место среди 98 стран.

Индекс оценивает, насколько одновременно развиваются технические навыки в сфере ИИ и человеческие компетенции – критическое мышление, коммуникация, лидерство, креативность и способность решать сложные задачи.

При составлении показателя на 60% учитывались данные Coursera о поведении и результатах обучения пользователей с апреля 2025 года по март 2026 года. Еще 40% составили данные Oxford Insights Government AI Readiness Index 2025, отражающие готовность государства к развитию и внедрению искусственного интеллекта.

Казахстан оказался на десять позиций выше Азербайджана, занявшего 65-е место, и на 38 позиций выше Узбекистана, расположившегося на 93-й строчке. До условной группы топ-50 Казахстану не хватило пяти позиций.

Отдельно в материалах Coursera отмечается казахстанский проект AI-SANA, объединяющий более 100 вузов и направленный на развитие компетенций в сфере искусственного интеллекта в системе высшего образования.

Рейтинги WIPO, Coursera и Times Higher Education оценивают разные направления и не могут напрямую сравниваться между собой. Глобальный инновационный индекс показывает состояние инновационной системы страны, Coursera оценивает сочетание цифровых и человеческих навыков, а THE – качество и международную конкурентоспособность университетов.

Тем не менее результаты 2026 года показывают одновременное улучшение позиций Казахстана сразу в нескольких сферах, связанных с технологиями, подготовкой специалистов и высшим образованием.