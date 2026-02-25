В Казахстане 73 населённых пункта впервые подключили к централизованному водоснабжению, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в СЦК рассказал вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Ерболат Ибрайханов. Он сообщил, что в целях улучшения водоснабжения в 9 регионах республики реализовано 30 проектов по реконструкции и модернизации групповых водопроводов.

– В 2025 году по 15 проектам проведены строительно-монтажные работы, что на 60% выше планового показателя. В результате обеспечено и улучшено централизованное водоснабжение в 277 населенных пунктах с общим населением 514 тыс. человек. Из них 73 населённых пункта впервые получили доступ к централизованной системе водоснабжения, – отметил он.

По его словам, в текущем году планируется завершить 12 проектов по реконструкции и модернизации групповых водопроводов. В результате будет улучшено централизованное водоснабжение в 142 населённых пунктах с общей численностью населения более 540 тыс. человек. Кроме того, ведётся поэтапная передача 41 группового водопровода на баланс местных исполнительных органов.