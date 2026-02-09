734 млн тенге алиментов взыскали в пользу детей в Уральске
Прокуроры Уральска взыскали в пользу детей 734 миллиона тенге алиментов, передает BAQ.KZ.
– При координации прокуратуры установлен должник, имеющий задолженность по алиментам в размере 1 761 252 тенге и уклонявшийся от ее выплаты, в том числе не принимавший мер по трудоустройству. Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 139 Уголовного кодекса, и осужден к наказанию в виде ограничения свободы сроком на один год, – сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.
Всего по данной статье Уголовного кодекса к уголовной ответственности привлечены шесть должников по городу Уральск.
Кроме того, за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов к административной ответственности постатье 669 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 185 должников.
В результате принятых мер защищены права 416 детей, а также 288 должников обеспечены работой.
– Своевременная уплата алиментов – обязанность каждого должника, установленная законом, – подчеркивают в надзорном органе.
