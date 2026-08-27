73,7 млн деревьев высадили в Акмолинской области за 5 лет

В ходе рабочей поездки они ознакомились с результатами выращивания посадочного материала и перспективами дальнейшего развития проекта.

Проект «Қазақстан Орманы» реализуется с осени 2023 года на частные инвестиции. Для его создания выделено 485 гектаров земель, оборудованных системой капельного орошения. Сегодня питомник выращивает саженцы, адаптированные к природно-климатическим условиям северного региона.

«Глава государства поставил перед нами масштабную задачу по озеленению страны – высадить около 2 миллиардов деревьев. Акмолинская область последовательно выполняет это поручение. Именно в рамках этой работы осенью 2023 года мы запустили проект «Қазақстан Орманы». За два года получили результат: местные сеянцы хорошо приживаются, и мы уже готовы выполнять производственные заказы», – отметил Марат Ахметжанов.

Если ранее значительная часть сеянцев закупалась за рубежом, то сейчас в озеленении применяются казахстанские саженцы с приживаемостью порядка 90%. Это позволяет снизить зависимость от импортных поставок и использовать посадочный материал, адаптированный к местным природно-климатическим условиям.

Питомник обладает значительным потенциалом для увеличения объемов производства. Из 485 гектаров освоено около 85 гектаров, при этом еще порядка 400 гектаров орошаемых земель могут быть задействованы для расширения производства. В перспективе это позволит довести мощность до 250–300 млн саженцев в год.

Ерлан Нысанбаев отметил, что качество посадочного материала является одним из ключевых факторов успешного лесовосстановления.

«Устойчивое лесовосстановление начинается не с момента посадки, а значительно раньше – с качественного семени, правильного выращивания и выбора пород, адаптированных к местным условиям. От этого напрямую зависят приживаемость насаждений, стоимость ухода и конечный результат», – отметил министр.

Сегодня в Акмолинской области действует 11 лесных питомников общей площадью 190 гектаров. При этом существующие объемы производства пока не в полной мере покрывают потребность региона в посадочном материале, что делает развитие современных питомников особенно актуальным.

В рамках реализации поручения Главы государства в области на 2021–2027 годы предусмотрена посадка 150 млн деревьев. За 2021–2025 годы высажено 73,7 млн деревьев на площади 11 тыс. гектаров. В текущем году уже высажено 15,9 млн деревьев при плане 14,5 млн, а с учетом осенней посадки планируется довести показатель до 20 млн.

Опыт работы питомника вызвал интерес и у представителей других регионов. В рамках рабочей поездки с его деятельностью ознакомились коллеги из Костанайской, Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, изучив возможности выращивания и поставки отечественного посадочного материала.

Таким образом, «Қазақстан Орманы» формирует в Акмолинской области современную базу для производства качественного посадочного материала и создает возможности для обеспечения не только региональных, но и межрегиональных потребностей в рамках задач по лесовосстановлению и озеленению страны.