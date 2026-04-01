74 иностранца выдворены из Казахстана
Граждан и иностранцев призывают внимательно относиться к установленным правилам пребывания.
Миграционная служба Казахстана подвела итоги работы за первый квартал года. За три месяца специалисты оказали почти 31 тысячу государственных услуг по 12 направлениям, передает BAQ.kz.
Большая часть обращений связана с внутренней миграцией. Гражданам страны предоставлено более 25,8 тысячи услуг. В основном это оформление документов: за отчетный период выдано свыше 25,5 тысячи паспортов и удостоверений личности.
Активной остается и работа с иностранцами. В сфере внешней миграции оказано 5 104 услуги. Разрешение на временное проживание в Казахстане получили 2 404 человека, включая лиц без гражданства.
Вместе с тем фиксируются и нарушения законодательства. За три месяца к административной ответственности привлечено 501 лицо. Среди них большинство — иностранные граждане (351 человек), еще 150 — казахстанцы. Чаще всего речь идет о незаконной трудовой деятельности без соответствующих разрешений и нарушении сроков пребывания в стране.
Кроме того, по решениям судов 74 иностранца были выдворены за пределы Казахстана.
В миграционной службе подчеркивают, что контроль за соблюдением законодательства остается в числе приоритетных задач. Граждан и иностранцев призывают внимательно относиться к установленным правилам пребывания и работы, чтобы избежать штрафов и других мер ответственности.
