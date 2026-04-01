Миграционная служба Казахстана подвела итоги работы за первый квартал года. За три месяца специалисты оказали почти 31 тысячу государственных услуг по 12 направлениям, передает BAQ.kz.

Большая часть обращений связана с внутренней миграцией. Гражданам страны предоставлено более 25,8 тысячи услуг. В основном это оформление документов: за отчетный период выдано свыше 25,5 тысячи паспортов и удостоверений личности.

Активной остается и работа с иностранцами. В сфере внешней миграции оказано 5 104 услуги. Разрешение на временное проживание в Казахстане получили 2 404 человека, включая лиц без гражданства.

Вместе с тем фиксируются и нарушения законодательства. За три месяца к административной ответственности привлечено 501 лицо. Среди них большинство — иностранные граждане (351 человек), еще 150 — казахстанцы. Чаще всего речь идет о незаконной трудовой деятельности без соответствующих разрешений и нарушении сроков пребывания в стране.

Кроме того, по решениям судов 74 иностранца были выдворены за пределы Казахстана.

В миграционной службе подчеркивают, что контроль за соблюдением законодательства остается в числе приоритетных задач. Граждан и иностранцев призывают внимательно относиться к установленным правилам пребывания и работы, чтобы избежать штрафов и других мер ответственности.