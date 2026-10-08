74-летней пациентке в Алматы впервые заменили митральный клапан без повторного вскрытия груди

В Алматы впервые провели малоинвазивную операцию на митральном клапане по технологии Valve-in-Ring. 74-летней пациентке, которая ранее уже перенесла открытую операцию на сердце, новый клапан установили без повторной стернотомии.

Операцию выполнили в Городском кардиологическом центре Алматы во время двухдневного мастер-класса с участием специалистов Центра Сердца UMC Алимбаева С.А. и Мусаева А.А.

Почему пациентке не стали делать повторную открытую операцию

Повторные операции на сердце технически сложнее и могут сопровождаться повышенным риском осложнений.

В случае 74-летней пациентки повторное открытое вмешательство могло быть связано с повышенным хирургическим риском.

Врачи выбрали гибридный метод. Эндоваскулярный клапан установили в митральную позицию через межреберный доступ и верхушку левого желудочка.

Такой подход позволил обойтись без повторного рассечения грудины.

Операцию провела совместная команда кардиохирургов и интервенционных кардиологов.

Что дает новая технология пациентам

Во время мастер-класса врачи выполнили несколько сложных малоинвазивных вмешательств пациентам, которым в разные годы уже проводили открытые операции на сердце.

Технологии Valve-in-Ring и другие транскатетерные методы позволяют в отдельных случаях лечить клапанные заболевания без повторной большой операции.

Для пациента это означает меньшую хирургическую травму, более раннее восстановление и возможность быстрее вернуться к обычной жизни.

В Городском кардиологическом центре Алматы рассчитывают расширять применение малоинвазивных методов для пациентов со сложными заболеваниями сердца и высоким риском повторных операций.