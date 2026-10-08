74-летней пациентке в Алматы впервые заменили митральный клапан без повторного вскрытия груди
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В Алматы впервые провели малоинвазивную операцию на митральном клапане по технологии Valve-in-Ring. 74-летней пациентке, которая ранее уже перенесла открытую операцию на сердце, новый клапан установили без повторной стернотомии.
Операцию выполнили в Городском кардиологическом центре Алматы во время двухдневного мастер-класса с участием специалистов Центра Сердца UMC Алимбаева С.А. и Мусаева А.А.
Почему пациентке не стали делать повторную открытую операцию
Повторные операции на сердце технически сложнее и могут сопровождаться повышенным риском осложнений.
В случае 74-летней пациентки повторное открытое вмешательство могло быть связано с повышенным хирургическим риском.
Врачи выбрали гибридный метод. Эндоваскулярный клапан установили в митральную позицию через межреберный доступ и верхушку левого желудочка.
Такой подход позволил обойтись без повторного рассечения грудины.
Операцию провела совместная команда кардиохирургов и интервенционных кардиологов.
Что дает новая технология пациентам
Во время мастер-класса врачи выполнили несколько сложных малоинвазивных вмешательств пациентам, которым в разные годы уже проводили открытые операции на сердце.
Технологии Valve-in-Ring и другие транскатетерные методы позволяют в отдельных случаях лечить клапанные заболевания без повторной большой операции.
Для пациента это означает меньшую хирургическую травму, более раннее восстановление и возможность быстрее вернуться к обычной жизни.
В Городском кардиологическом центре Алматы рассчитывают расширять применение малоинвазивных методов для пациентов со сложными заболеваниями сердца и высоким риском повторных операций.
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