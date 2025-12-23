В Актобе прошёл международный форум "Образование. Навыки. Будущее", организованный в рамках Года рабочих профессий. Мероприятие объединило представителей госорганов, колледжей, социальных партнёров и экспертов из Китая, Франции, Японии, Германии, Беларуси и Узбекистана, передаёт BAQ.KZ.

В работе форума приняли участие заместитель акима Актюбинской области Жолдас Батырхан и вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова.

Выступая на открытии, Жолдас Батырхан отметил значимость подготовки рабочих кадров для экономики региона.

"Сегодня особенно важно готовить конкурентоспособных специалистов, владеющих современными технологиями и соответствующих требованиям рынка труда", — подчеркнул он.

По словам вице-министра просвещения, в рамках Года рабочих профессий в Казахстане активизировалось развитие технического и профессионального образования. В дуальной системе сегодня участвуют 552 колледжа, а более 132 тысяч студентов обучаются с учётом потребностей предприятий. В Актюбинской области госзаказ по рабочим профессиям увеличен до 7 407 мест, что в два раза больше, чем ранее.

В ходе форума обсуждались внедрение современных технологий, применение искусственного интеллекта в обучении, международная аккредитация колледжей и развитие востребованных профессиональных навыков. Итогом мероприятия стало подписание меморандумов о сотрудничестве между колледжами региона и зарубежными образовательными учреждениями.