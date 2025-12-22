По поручению Президента Казахстана Правительство выделило 7,5 млрд тенге на строительство и оснащение медицинских учреждений в Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" средства из Специального государственного фонда направлены на реализацию ключевых объектов в регионе. Так, на оснащение современным оборудованием операционно-реанимационного блока нового Онкологического центра в Караганде выделено 6,2 млрд тенге. Дополнительно областной бюджет софинансирует проект на 1,74 млрд тенге. На текущий момент готовность объекта составляет 70%, ведутся внутренние отделочные работы.

В Балхаше на базе многопрофильной больницы создается межрайонный медицинский хаб. На эти цели выделено более 1 млрд тенге (общая стоимость проекта — 1,27 млрд тенге). Строительство дополнительного корпуса для ангиографической операционной и приемно-диагностического отделения завершено на 96%. Основные работы по каркасу, инженерным сетям и внутренней отделке уже выполнены. Сдача объекта запланирована до конца 2025 года.

Кроме того, в городе создается детский реабилитационный центр на базе бывшего санатория. На переоборудование здания направлено 272,1 млн тенге. Центр будет включать стационар и амбулаторный прием, а также мультидисциплинарную команду специалистов — реабилитологов, неврологов, логопедов и инструкторов ЛФК. Завершение работ ожидается в феврале 2026 года.

Реализация этих проектов позволит повысить качество медпомощи в регионе: запуск ангиографической операционной обеспечит экстренную высокотехнологичную помощь при инфарктах и инсультах непосредственно в Балхаше, а открытие реабилитационного центра даст детям с особыми потребностями доступ к комплексной восстановительной помощи по месту жительства.