7,5 млрд тенге направят на подготовку Атырауской области к отопительному сезону

Болат Акчулаков провел рабочее совещание по вопросам подготовки объектов жизнеобеспечения Атырауской области к предстоящему отопительному сезону. В обсуждении приняли участие руководители профильных управлений, энергоснабжающих предприятий и коммунальных служб.

По данным областного акимата, подготовительные работы ведутся в соответствии с утвержденным планом. До начала отопительного сезона планируется полностью подготовить 154 объекта здравоохранения, 402 учреждения образования и 1 784 многоквартирных жилых дома.

На проведение ремонтных и подготовительных работ выделено 7,5 млрд тенге, из которых 1,6 млрд составляют средства местного бюджета, а 5,9 млрд — собственные средства предприятий.

В регионе продолжается модернизация инженерной инфраструктуры. На сегодняшний день отремонтировано 12,8 км из 17,7 км тепловых сетей, что составляет 72%. Работы на сетях водоснабжения и водоотведения выполнены на 84% — обновлено 7,4 км из 8,8 км. Также проведен ремонт 320,5 км из 715,4 км электрических сетей, продолжаются работы на восьми подстанциях и 70 трансформаторных станциях.

На Атырауской ТЭЦ продолжается плановый ремонт трех теплоагрегатов и двух турбоагрегатов. Уже завершены работы на теплоагрегатах №2 и №11, а также на турбоагрегате №9. Ремонт теплоагрегата №9 выполнен на 55% и должен завершиться в сентябре, турбоагрегат №5 ремонтируется по графику.

В целом теплоснабжение региона обеспечивают четыре централизованные теплоэлектростанции и 723 автономные котельные.

Подводя итоги совещания, Болат Акчулаков поручил обеспечить строгое соблюдение графиков ремонтных работ, уделив особое внимание объектам с низкой степенью готовности и своевременной подготовке учреждений социальной сферы к началу отопительного сезона.