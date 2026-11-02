В Казахстане расширяют производство молока за счет льготного кредитования
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В Казахстане на расширение молочно-товарной фермы выделили 7,5 млрд теңге под 2,5% годовых. Предприятие в Актюбинской области рассчитывает увеличить производство молока более чем вдвое. Развитие таких хозяйств Президент Касым-Жомарт Токаев выделил в Послании от 28 октября, призвав предоставить аграриям доступ к долгосрочному финансированию.
«Аграриям нужна широкомасштабная система финансирования, которая позволит планировать предстоящую работу на долгосрочную перспективу. Поэтому Правительству следует выработать действенные механизмы обеспечения фермеров «длинными» инвестиционными ресурсами», сказал Глава государства.
Говоря о развитии животноводства, Президент привел пример строительства современных молочно-товарных комплексов.
«Сегодня на основе использования опыта Северо-Казахстанской области в стране запущена 71 молочно-товарная ферма общей мощностью более 462 тысяч тонн молока в год», отметил Касым-Жомарт Токаев.
Один из таких проектов реализуется в Актюбинской области. Молочно-товарная ферма «Айс» получила льготное финансирование через социально-предпринимательскую корпорацию «Актобе» в рамках государственной программы кредитования проектов агропромышленного комплекса.
Кредит предоставлен на 12 лет с двухлетним льготным периодом.
Полученные средства направлены на расширение производственных помещений, обновление оборудования и увеличение поголовья скота.
В хозяйство уже завезли 495 голов племенного скота. Установлен новый доильный комплекс, который позволяет одновременно доить 50 коров. За шестичасовую смену оборудование рассчитано на обслуживание до 1 600 животных.
Сейчас предприятие производит около 40 тонн молока в сутки. После завершения проекта объем должен превысить 100 тонн, а поголовье дойных коров увеличиться до 2 600.
Основные строительные работы планируют завершить в начале 2027 года. Выход на проектную мощность намечен на третий квартал того же года.
Ферма работает с 2010 года. Масштабное расширение началось в 2024 году с учетом опыта Северо-Казахстанской области.
Для выращивания кормовых культур хозяйство располагает 2 500 гектарами орошаемых земель, где применяют влагосберегающие технологии.
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