7,5 трлн тенге за 8 лет и 122 новых проекта: как меняется производство в Туркестанской области

В Туркестанской области готовятся к запуску сразу нескольких крупных производственных проектов. В регионе планируют построить предприятия по производству полимеров, целлюлозы, подсолнечного масла, удобрений и шин, а также прядильную фабрику и складской комплекс.

Новые проекты рассмотрели на заседании инвестиционного штаба под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова. Строительство части предприятий планируют начать уже в сентябре.

В специальной экономической зоне «Turan» в Туркестане появится автоматизированный завод по синтезу полимерных дисперсий. Под предприятие выделят участок площадью 2 га.

Еще 3,1 га предусмотрено для завода по производству целлюлозы из хлопка и соломы. На участке площадью 2 га планируется построить предприятие по переработке подсолнечного масла.

На заседании инвесторы представили свои проекты и обсудили с руководством региона вопросы, которые необходимо решить для начала их реализации.

Нуралхан Кушеров подчеркнул, что главная задача властей – не просто привлекать инвестиции, а добиваться запуска конкретных производств.

«Наша главная задача – не только привлекать новые инвестиции в регион, но и обеспечивать конкретный результат по каждому проекту. Необходимо создать необходимые условия для инвесторов и оперативно решать возникающие в ходе реализации проектов вопросы. Особый приоритет должен отдаваться проектам, создающим новые рабочие места, увеличивающим объемы производства и усиливающим экономический потенциал районов и городов. На территории специальных зон будут выделяться земельные участки. В случае, если в течение шести месяцев строительство не начнется, земля будет возвращена в государственную собственность», – отметил глава региона.

Крупные производства планируют разместить и в Сауранском районе. На территории СЭЗ «Turan» здесь хотят построить завод по производству карбамидных удобрений.

Еще один крупный проект – завод по выпуску шин для грузовых автомобилей и автобусов. Для предприятия предусмотрен участок площадью 17 га. Как отмечают в акимате, подобный проект в Казахстане реализуется впервые.

Кроме того, в селе Шойтобе сельского округа Иассы планируется построить базу для хранения сжиженного углеводородного газа. Она займет 8 га. Газ будут отгружать в автоцистерны через железнодорожную эстакаду.

Новые производства появятся и в других районах области. В Жамбылском сельском округе Мактааральского района на территории СЭЗ «Turan» планируется строительство прядильной фабрики на участке площадью 5 га. В Сайрамском районе хотят построить складской комплекс.

На заседании также обсудили привлечение иностранного капитала и инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в регионе в 2026 году.

Власти рассчитывают, что запуск новых предприятий позволит увеличить объемы производства, расширить ассортимент продукции, выпускаемой в регионе, и создать новые рабочие места.

По данным акимата, за последние восемь лет в экономику Туркестанской области было привлечено 7 трлн 570,8 млрд тенге инвестиций. За это время в регионе появились новые производственные объекты и постоянные рабочие места.