750 гектаров земли раздали без конкурса в Карагандинской области
6 Октября 2026, 10:24
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6 Октября 2026, 10:246 Октября 2026, 10:24
258Фото: Минсельхоз РК
В Карагандинской области 750 гектаров сельхозземель вернули государству после проверки. Выяснилось, что участки в Шетском районе передали землепользователю без обязательного конкурса.
Нарушение выявил департамент по управлению земельными ресурсами области во время внеплановой проверки.
После этого ведомство обратилось в специализированный межрайонный экономический суд. В иске потребовали признать недействительными договоры, которые районный отдел земельных отношений заключил с землепользователем.
Суд требования поддержал в полном объеме.
В итоге все 750 гектаров вернули в государственную собственность.
В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что проверки законности предоставления земельных участков продолжаются.
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