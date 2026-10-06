750 гектаров земли раздали без конкурса в Карагандинской области

В Карагандинской области 750 гектаров сельхозземель вернули государству после проверки. Выяснилось, что участки в Шетском районе передали землепользователю без обязательного конкурса.

Нарушение выявил департамент по управлению земельными ресурсами области во время внеплановой проверки.

После этого ведомство обратилось в специализированный межрайонный экономический суд. В иске потребовали признать недействительными договоры, которые районный отдел земельных отношений заключил с землепользователем.

Суд требования поддержал в полном объеме.

В итоге все 750 гектаров вернули в государственную собственность.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что проверки законности предоставления земельных участков продолжаются.