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750 гектаров земли раздали без конкурса в Карагандинской области

6 Октября 2026, 10:24
АВТОР
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Минсельхоз РК 6 Октября 2026, 10:24
6 Октября 2026, 10:24
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Фото: Минсельхоз РК

В Карагандинской области 750 гектаров сельхозземель вернули государству после проверки. Выяснилось, что участки в Шетском районе передали землепользователю без обязательного конкурса.

Нарушение выявил департамент по управлению земельными ресурсами области во время внеплановой проверки.

После этого ведомство обратилось в специализированный межрайонный экономический суд. В иске потребовали признать недействительными договоры, которые районный отдел земельных отношений заключил с землепользователем.

Суд требования поддержал в полном объеме.

В итоге все 750 гектаров вернули в государственную собственность.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что проверки законности предоставления земельных участков продолжаются.

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