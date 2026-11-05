750 теңге до города: отдаленное село Кызыларай связали автобусом с Балхашом

У жителей отдаленного села Кызыларай появился регулярный автобус до Балхаша в Карагандинской области. Билет обойдется в 750 теңге, а по пути микроавтобус соберет пассажиров еще из нескольких сел.

По маршруту будет ходить микроавтобус на 20 мест. По дороге он заедет в Нарманбет, Сарытерек, Актогай и Каратал.

Регулярные рейсы начнутся со следующей недели, дважды в неделю в каждую сторону.

По вторникам и пятницам микроавтобус будет отправляться из Балхаша в Кызыларай в 08:00. Обратно из Кызыларая в Балхаш он пойдет по средам и субботам в 10:00.

Сельчанам станет проще добираться до города и решать повседневные дела.

Жизнь в селе Глава государства в недавнем Послании назвал одним из приоритетов.