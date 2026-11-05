750 теңге до города: отдаленное село Кызыларай связали автобусом с Балхашом
5 Ноября 2026, 19:23
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5 Ноября 2026, 19:235 Ноября 2026, 19:23
105Фото: Акимат Карагандинской области
У жителей отдаленного села Кызыларай появился регулярный автобус до Балхаша в Карагандинской области. Билет обойдется в 750 теңге, а по пути микроавтобус соберет пассажиров еще из нескольких сел.
По маршруту будет ходить микроавтобус на 20 мест. По дороге он заедет в Нарманбет, Сарытерек, Актогай и Каратал.
Регулярные рейсы начнутся со следующей недели, дважды в неделю в каждую сторону.
По вторникам и пятницам микроавтобус будет отправляться из Балхаша в Кызыларай в 08:00. Обратно из Кызыларая в Балхаш он пойдет по средам и субботам в 10:00.
Сельчанам станет проще добираться до города и решать повседневные дела.
Жизнь в селе Глава государства в недавнем Послании назвал одним из приоритетов.
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