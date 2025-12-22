В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ознакомился с ходом реализации ключевых агропроектов, передаёт BAQ.KZ.

В районе имени Габита Мусрепова министр осмотрел строительство комбикормового завода ТОО "Новоишимский мелькомбинат". Предприятие оснащено современными автоматизированными линиями и рассчитано на выпуск 750 тыс. тонн продукции в год. Предусмотрены элеватор вместимостью 9 тыс. тонн, очистительные и упаковочные цеха, роботизированный склад.

В настоящее время на объекте завершен монтаж основного оборудования, ведутся пусконаладочные работы. Предприятие планируется запустить до конца текущего года.

Реализация проекта позволит обеспечить животноводческие хозяйства региона качественными кормами, снизить импортозависимость и создать новые рабочие места.

Кроме того, Айдарбек Сапаров ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы ТОО "Буденное СК" на 1 200 голов крупного рогатого скота. Стоимость проекта составляет 9,0 млрд тенге. Проектная мощность фермы — 10 тыс. тонн молока в год.

Строительные работы практически завершены. До конца текущего года планируется завоз 660 голов крупного рогатого скота голштино-фризской породы.

Отметим, что в текущем году в Северо-Казахстанской области профинансировано строительство 14 молочно-товарных ферм на общую сумму 13,2 млрд тенге.