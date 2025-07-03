В Семее раскрыли мошенничество, которое шокировало даже опытных полицейских, передает BAQ.KZ. 68-летняя пенсионерка обратилась в местную полицию с заявлением, что в октябре 2024 года передала 100 000 тенге малознакомому мужчине по имени Казбек, который пообещал помочь ей с оформлением кредита. Однако после получения денег мужчина пропал, не выходя на связь.

После оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 76-летний житель Семея, который, по словам полицейских, сразу признался в совершении преступления. Мужчина признал, что похищенные средства были потрачены, а его обещания - ложью.

В настоящее время ведется досудебное расследование по факту мошенничества. Полицейские призывают граждан быть осторожными и не доверять незнакомцам в вопросах оформления кредитов и других финансовых услуг. Все операции нужно проводить только через официальные учреждения. В случае подозрений рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.