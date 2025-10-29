76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
Недвижимость должников ушла CTS.
Прокуратуре Астаны удалось добиться возврата в государственную собственность значительных активов и денежных средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.
Надзорное ведомство системно контролирует исполнение судебных решений о взыскании задолженности в пользу государства и государственных организаций.
По данным прокуратуры, в пользу государственного предприятия ТОО "City Transportation Systems" передано 76 объектов недвижимости должников общей стоимостью 1,5 миллиарда тенге. Кроме того, после вмешательства прокуратуры одна из частных компаний выплатила долг в размере 17 миллионов тенге столичной школе, что позволило восстановить нарушенные имущественные права образовательного учреждения.
В целом, благодаря комплексу принятых мер, в текущем году активы государства были пополнены на сумму 2,9 миллиарда тенге.
