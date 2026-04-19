7,7 гектара лесного хозяйства сгорело в СКО
Спасатели МЧС отстояли лес от огня.
Сегодня 2026, 08:23
Сегодня 2026, 08:23Сегодня 2026, 08:23
110Фото: Pixabay.com
В Есильском районе Северо-Казахстанской области, вблизи села Жаналык, произошло загорание сухой растительности на открытой территории с последующим переходом огня на земли Лесного хозяйства. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,7 гектара. Пожар носил низовой, беглый характер, передает BAQ.KZ.
Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, способствовавшим быстрому распространению огня. На месте был организован штаб, к ликвидации возгорания были привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники лесного хозяйства, представители местных исполнительных органов и добровольные противопожарные формирования.
Для координации действий была налажена видеоконференцсвязь с места происшествия с передачей изображения в кризисный центр департамента по ЧС. Слаженная работа всех служб позволила ликвидировать пожар. Пострадавших нет.
