77 грузовиков, фиктивные документы и 740 млн тенге: в Актобе задержали ОПГ
ОПГ регистрировала фуры с подделками в трёх регионах Казахстана.
Сотрудниками Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией грузового автотранспорта с использованием поддельных документов, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, участники группы использовали: фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра, ложные сведения в системе "Автопоиск".
С их помощью они осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельных тягачей) на территории Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области, обходя налоговые процедуры и сборы.
Ущерб государству в виде неуплаченных налогов и сборов составил более 740 миллионов тенге.
По решению суда в отношении организаторов избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК, иные сведения не подлежат разглашению в интересах следствия.
