В Казахстане ежегодно около 60 тысяч человек совершают уголовные правонарушения, при этом 85% из них - мужчины, 15% - женщины. Такие данные были озвучены депутатом Снежанной Имашевой в МВД, передает BAQ.KZ.

По статистике, в 93,8% случаев (56 788) преступления совершают граждане Казахстана. 2,9% - иностранцы и граждане стран СНГ. Возрастная группа с наибольшим уровнем преступности - от 21 до 39 лет, на неё приходится более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений.

Мажилисмен привела социальный портрет типичного правонарушителя: мужчина 20–40 лет, безработный (77%), без высшего образования (81%), в момент совершения преступления — в состоянии алкогольного опьянения (15%).

"Эти цифры - не просто статистика, это сигнал. Государству необходимо направить усилия не только на наказание, но и на устранение причин преступности: доступ к образованию, созданию рабочих мест, достойной оплате труда. Без повышения правовой грамотности и уважения к закону никакая концепция „Закон и порядок“ не будет работать эффективно", — заявила она.

По словам депутата, именно профилактика и социальная политика, а не только карательные меры, способны сформировать безопасное общество.