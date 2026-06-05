Дошло ли письмо Зеленского до президента России: раскрыты детали
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского.
При этом он не стал раскрывать возможную реакцию главы государства.
В эфире студии "Известий" на Петербургском международном экономическом форуме Песков подтвердил, что документ был передан президенту.
"Да, мы в ночи уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился", – сказал он.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что не хочет забегать вперед относительно возможных комментариев.
При этом он допустил, что тема может быть затронута на пленарной сессии форума:
"Нет, нет. Послушайте, ну, я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать", – добавил представитель Кремля.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу и назначить конкретную дату переговоров. Также Зеленский отметил, что ряд стран традиционно готовы принимать лидеров для обсуждения вопросов войны и мира. В частности, он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
Публикация письма совпала по времени с выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее Путин затронул тему применения ракетного комплекса "Орешник" и ситуации на фронте. Также он заявил, что Россия готова к миру с учетом обсуждавшихся ранее предложений.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь отметил, что потери в ходе конфликта не являются "абстрактными цифрами" и затрагивают десятки тысяч семей.
Самое читаемое
- Что ждет гостей фестиваля воздушных шаров в Алматинской области
- Эпицентр землетрясения находился в области Жетысу - МЧС
- Сенаторы приняли поправки в закон о деятельности специальных госорганов
- За высказывания о домбре житель Актобе получил 3,5 года лишения свободы
- Алматинцы почувствовали землетрясение вечером 4 июня