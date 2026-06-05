Дошло ли письмо Зеленского до президента России: раскрыты детали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского.

При этом он не стал раскрывать возможную реакцию главы государства.

В эфире студии "Известий" на Петербургском международном экономическом форуме Песков подтвердил, что документ был передан президенту.

"Да, мы в ночи уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился", – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что не хочет забегать вперед относительно возможных комментариев.

При этом он допустил, что тема может быть затронута на пленарной сессии форума:

"Нет, нет. Послушайте, ну, я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать", – добавил представитель Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу и назначить конкретную дату переговоров. Также Зеленский отметил, что ряд стран традиционно готовы принимать лидеров для обсуждения вопросов войны и мира. В частности, он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

Публикация письма совпала по времени с выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Путин затронул тему применения ракетного комплекса "Орешник" и ситуации на фронте. Также он заявил, что Россия готова к миру с учетом обсуждавшихся ранее предложений.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь отметил, что потери в ходе конфликта не являются "абстрактными цифрами" и затрагивают десятки тысяч семей.