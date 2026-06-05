Microsoft отказалась от Windows в новом проекте для ИИ-устройств

Корпорация Microsoft представила Project Solara — новую программную платформу для устройств, ориентированных на работу с искусственным интеллектом. Неожиданно для многих разработка основана не на Windows, а на Android, что должно обеспечить большую энергоэффективность и гибкость при создании новых гаджетов.

Ставка на Android вместо Windows

Project Solara предназначена для устройств, которые постоянно взаимодействуют с ИИ-агентами и выполняют задачи с помощью искусственного интеллекта.

В Microsoft объяснили, что выбор Android в качестве основы позволит создавать более компактные и экономичные устройства, способные работать автономно в течение длительного времени.

Microsoft показала два концепта

Вместе с новой платформой компания представила два референсных устройства, которые могут стать ориентиром для производителей электроники.

Первый концепт представляет собой настольный дисплей с интегрированным искусственным интеллектом. По своему формату устройство напоминает популярные домашние смарт-дисплеи, такие как Amazon Echo Show или Google Nest Hub.

Второй прототип выполнен в виде носимого бейджа для сотрудников. Устройство оснащено камерой, сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также небольшим сенсорным экраном.

ИИ по нажатию одной кнопки

По задумке разработчиков, носимый гаджет сможет запускать ИИ-агента одним нажатием кнопки. Также устройство способно записывать разговоры, автоматически преобразовывать речь в текст и анализировать окружающую обстановку с помощью встроенной камеры.

Подобные решения Microsoft рассматривает как часть новой экосистемы персональных ИИ-помощников, которые смогут сопровождать пользователя в течение всего дня.

В компании подчеркнули, что не планируют самостоятельно выпускать представленные устройства на рынок. Концепты созданы в качестве эталонных образцов для партнеров, которые смогут разрабатывать собственные продукты на базе Project Solara.

По данным Microsoft, первые пилотные проекты уже готовят несколько крупных компаний, среди которых AccuWeather, Best Buy, CVS Healthcare и Target.

Новая платформа может стать одним из шагов Microsoft в борьбе за рынок устройств с искусственным интеллектом, который сегодня считается одним из самых перспективных направлений мировой технологической индустрии.