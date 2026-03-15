В Жамбылской области проводится масштабная работа в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, передает BAQ.KZ.

По данным на январь 2026 года, в очереди на жилье стоят 57 434 человека, из которых 31 055 относятся к социально уязвимым категориям населения.

Для решения жилищного вопроса в регионе ведётся строительство социальных домов, а также реализуется механизм приобретения готовых квартир.

В 2025 году в области было введено в эксплуатацию 768,9 тыс. квадратных метров жилья. Из них 157,9 тыс. квадратных метров (20,5%) построены за счёт бюджетных средств, а 79,5% — за счёт частных инвестиций.

За счёт бюджета на сумму 18,4 млрд тенге велось строительство 46 многоквартирных домов на 2 190 квартир. По итогам года завершено строительство 20 домов на 1 050 квартир. Кроме того, за счёт частных средств введено в эксплуатацию 39 многоквартирных домов на 1 056 квартир.

Помимо этого, для обеспечения жильём социально уязвимых категорий граждан на сумму 21,5 млрд тенге было приобретено 1 425 квартир.

В 2026 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 770 тыс. квадратных метров жилья. За первые два месяца года уже введено 82,7 тыс. квадратных метров.

На обеспечение жильём граждан из бюджета выделено 20,3 млрд тенге. Это позволит обеспечить квартирами 2 035 человек, из которых 680 — представители социально уязвимых слоёв населения.

Также в текущем году ведётся строительство 66 многоквартирных домов на 2 941 квартиру на сумму 15,4 млрд тенге. До конца года планируется завершить строительство 35 домов на 1 685 квартир.

Кроме того, предусмотрено приобретение 350 арендных квартир для социально уязвимых категорий граждан.

На сегодняшний день полностью завершено строительство 125 квартир кредитного жилья, расположенных в 15-м микрорайоне города Тараза.