775 млрд тенге вложений: какие производства появятся в Казахстане
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В Казахстане продолжают развивать производство строительных материалов. С начала 2026 года в стране запустили 19 новых производств, в которые инвестировали около 50 млрд тенге.
По информации Министерства промышленности и строительства, данные проекты позволили создать более 1 тыс. постоянных рабочих мест.
Что производят
Новые предприятия выпускают широкий спектр строительной продукции. Среди них – керамогранитная плитка, сэндвич-панели PIR, ПВХ- и алюминиевые фасады, витражи и окна, ALC-панели, теплоизоляционные минераловатные плиты, бетонные трубы, сварные двутавровые балки и профильные листы.
Сегодня доля отечественных производителей на внутреннем рынке стройматериалов уже превышает 70%. В отрасли работают более 3 тыс. предприятий.
Какие проекты запустят до конца года
В настоящее время реализуется еще 29 проектов. Таким образом, до конца 2026 года в Казахстане планируют запустить 48 новых производств.
На эти проекты намерены привлечь около 202,2 млрд тенге инвестиций и создать более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.
На новых предприятиях планируют производить лестничные марши, канализационные кольца, лотки теплотрасс, микрокальцит, модульные тепличные конструкции, стабилизатор грунта для дорожного строительства, искусственный мрамор и другую продукцию.
Что появится в 2027-2028 годах
Еще 28 проектов находятся на стадии реализации. Их стоимость оценивается в 380 млрд тенге, а запуск ожидается в 2027–2028 годах.
Предприятия будут выпускать высокотехнологичные железобетонные модули, металлоконструкции, фиброцементные панели, санфаянс, гипсокартон и сухие строительные смеси.
Ожидается создание более 3,4 тыс. постоянных рабочих мест, из них около 1,6 тыс. – в сельской местности.
Какие проекты еще готовятся
Еще 29 проектов стоимостью 192,7 млрд тенге находятся на разных стадиях проработки.
В их числе производства мостовых конструкций, металлических дверей, стеновых панелей, закаленного стекла, керамзитных блоков, стеклянных изоляторов и линейно-подвесной арматуры.
При реализации этих проектов планируется создать более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.
Сколько инвестиций привлекут в отрасль
Всего по 105 проектам, которые планируется реализовать в текущем и последующих годах, ожидается привлечение около 775 млрд тенге инвестиций.
По оценкам специалистов, это позволит создать 10,4 тыс. постоянных рабочих мест, из которых 5,7 тыс. – в сельской местности.
«Реализация проектов позволит увеличить объемы отечественного производства, расширить ассортимент выпускаемой продукции, снизить импортозависимость строительного комплекса, повысить уровень локализации производства и создать новые рабочие места», – отметила руководитель Дирекции мониторинга и анализа проектов QazIndustry Зауре Нургалиева.
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