В Казахстане продолжают развивать производство строительных материалов. С начала 2026 года в стране запустили 19 новых производств, в которые инвестировали около 50 млрд тенге.

По информации Министерства промышленности и строительства, данные проекты позволили создать более 1 тыс. постоянных рабочих мест.

Что производят

Новые предприятия выпускают широкий спектр строительной продукции. Среди них – керамогранитная плитка, сэндвич-панели PIR, ПВХ- и алюминиевые фасады, витражи и окна, ALC-панели, теплоизоляционные минераловатные плиты, бетонные трубы, сварные двутавровые балки и профильные листы.

Сегодня доля отечественных производителей на внутреннем рынке стройматериалов уже превышает 70%. В отрасли работают более 3 тыс. предприятий.

Какие проекты запустят до конца года

В настоящее время реализуется еще 29 проектов. Таким образом, до конца 2026 года в Казахстане планируют запустить 48 новых производств.

На эти проекты намерены привлечь около 202,2 млрд тенге инвестиций и создать более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

На новых предприятиях планируют производить лестничные марши, канализационные кольца, лотки теплотрасс, микрокальцит, модульные тепличные конструкции, стабилизатор грунта для дорожного строительства, искусственный мрамор и другую продукцию.

Что появится в 2027-2028 годах

Еще 28 проектов находятся на стадии реализации. Их стоимость оценивается в 380 млрд тенге, а запуск ожидается в 2027–2028 годах.

Предприятия будут выпускать высокотехнологичные железобетонные модули, металлоконструкции, фиброцементные панели, санфаянс, гипсокартон и сухие строительные смеси.

Ожидается создание более 3,4 тыс. постоянных рабочих мест, из них около 1,6 тыс. – в сельской местности.

Какие проекты еще готовятся

Еще 29 проектов стоимостью 192,7 млрд тенге находятся на разных стадиях проработки.

В их числе производства мостовых конструкций, металлических дверей, стеновых панелей, закаленного стекла, керамзитных блоков, стеклянных изоляторов и линейно-подвесной арматуры.

При реализации этих проектов планируется создать более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Сколько инвестиций привлекут в отрасль

Всего по 105 проектам, которые планируется реализовать в текущем и последующих годах, ожидается привлечение около 775 млрд тенге инвестиций.

По оценкам специалистов, это позволит создать 10,4 тыс. постоянных рабочих мест, из которых 5,7 тыс. – в сельской местности.