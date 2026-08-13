На Алаколе 120 детей потерялись среди тысяч отдыхающих

На побережье Алакольского озера сейчас отдыхают около 12 тысяч человек, а с начала курортного сезона полицейским уже пришлось искать 120 детей, которые потерялись или отстали от родителей. Из-за большого наплыва отдыхающих полиция усилила патрулирование побережья. Правоохранители круглосуточно следят за порядком, безопасностью туристов и оперативно реагируют на происшествия.

Особое внимание уделяют детям. С начала сезона полицейские нашли около 120 потерявшихся и отставших от родителей детей и благополучно передали их семьям. При этом речь идёт не только о детских потеряшках. С начала курортного сезона на побережье выявили 160 нарушений, связанных с распитием алкоголя или появлением в общественных местах в состоянии опьянения. Ещё 15 фактов мелкого хулиганства удалось пресечь.

За ситуацией на побережье также следят с помощью камер видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта. Система позволяет круглосуточно контролировать обстановку, выявлять нарушения и быстрее реагировать на происшествия. Полиция продолжит работать в усиленном режиме до конца курортного сезона.