Автобус загорелся с пассажирами внутри в Степногорске
14 Августа 2026, 02:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
14 Августа 2026, 02:1814 Августа 2026, 02:18
323Фото: МЧС РК
Маршрутный автобус загорелся в Степногорске Акмолинской области. В момент возгорания в салоне находились пассажиры — 10 человек успели самостоятельно выбраться наружу. Огонь быстро распространился по салону.
Ситуацию осложняло газобаллонное оборудование, установленное на автобусе. Прибывшие спасатели МЧС охладили газовые баллоны и оперативно потушили пожар.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Предприниматель построил для жителей Актюбинской области 12 домов
- Мясной гигант возвращается: хватит ли в области Абай скота для возрождения знаменитой тушёнки
- Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе Кокшетау – Атбасар
- Автобус насмерть сбил девушку в Алматы