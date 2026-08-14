Автобус загорелся с пассажирами внутри в Степногорске

Маршрутный автобус загорелся в Степногорске Акмолинской области. В момент возгорания в салоне находились пассажиры — 10 человек успели самостоятельно выбраться наружу. Огонь быстро распространился по салону.

Ситуацию осложняло газобаллонное оборудование, установленное на автобусе. Прибывшие спасатели МЧС охладили газовые баллоны и оперативно потушили пожар.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.