Автобус загорелся с пассажирами внутри в Степногорске

14 Августа 2026, 02:18
АВТОР
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МЧС РК 14 Августа 2026, 02:18
14 Августа 2026, 02:18
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Фото: МЧС РК

Маршрутный автобус загорелся в Степногорске Акмолинской области. В момент возгорания в салоне находились пассажиры — 10 человек успели самостоятельно выбраться наружу. Огонь быстро распространился по салону.

Ситуацию осложняло газобаллонное оборудование, установленное на автобусе. Прибывшие спасатели МЧС охладили газовые баллоны и оперативно потушили пожар.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

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