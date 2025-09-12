Перевозчики грузов при бронировании слота для пересечения государственной границы Казахстана будут обязаны вносить гарантийное обеспечение в размере 20 МРП (78 640 тенге), передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет государственных доходов Минфина РК.

Согласно изменениям, внесённые средства зачисляются на электронный спецсчёт. В случае, если перевозчик дважды не явился в назначенное время в течение 90 календарных дней, сумма удерживается в бюджет. Если же транспорт прибыл вовремя, средства возвращаются автоматически и могут быть использованы повторно.

Для перевозки скоропортящихся товаров, живых животных, опасных грузов и гуманитарной помощи предусмотрены отдельные спецкоридоры с увеличенной квотой в системе электронной очереди, что позволит ускорить их прохождение через границу.

Минфин подготовил соответствующие изменения в правила работы системы электронной очереди CarGoRuqsat.

Документы проходят регистрацию в Минюсте и планируется, что они вступят в силу уже в сентябре 2025 года.