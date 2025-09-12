78 тысяч тенге за неявку: для перевозчиков ужесточают правила пересечения границы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Перевозчики грузов при бронировании слота для пересечения государственной границы Казахстана будут обязаны вносить гарантийное обеспечение в размере 20 МРП (78 640 тенге), передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет государственных доходов Минфина РК.
Согласно изменениям, внесённые средства зачисляются на электронный спецсчёт. В случае, если перевозчик дважды не явился в назначенное время в течение 90 календарных дней, сумма удерживается в бюджет. Если же транспорт прибыл вовремя, средства возвращаются автоматически и могут быть использованы повторно.
Для перевозки скоропортящихся товаров, живых животных, опасных грузов и гуманитарной помощи предусмотрены отдельные спецкоридоры с увеличенной квотой в системе электронной очереди, что позволит ускорить их прохождение через границу.
Минфин подготовил соответствующие изменения в правила работы системы электронной очереди CarGoRuqsat.
Документы проходят регистрацию в Минюсте и планируется, что они вступят в силу уже в сентябре 2025 года.
Самое читаемое
- "Запах Астаны" хотели вручить Дженнифер Лопес в Казахстане
- Гибель 17-летней девочки в Алматы: школа не имела законных оснований для её отчисления
- В Алматы начали снос незаконного банного комплекса
- 15 млрд на подготовку к зиме: как в области Абай осваивают республиканский транш?
- В Мангистауской области в крупной аварии погибли 10 человек